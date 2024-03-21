Üye Girişi
Haberler

Rusya'da Devlet Başkanlığı Seçimlerine Rekor Katılım

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Merkez Seçim Komisyonuna göre geçtiğimiz hafta sonu yapılan devlet başkanlığı seçimlerine yüzde 77,44 katılım oranı ile modern Rusya tarihinin rekoru kırıldı. Kesin sonuca göre oyların yüzde 87,28'sini alan Vladimir Putin de seçimin galibi oldu.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, 15-17 Mart arasında yapılan devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçlarını açıkladı. Buna göre yüzde 77,44 katılım oranı ile 1991'den bu yana modern Rusya tarihinin rekoru kırıldı. Devlet Başkanı Vladimir Putin de şu ana kadar girdiği seçimlerde rekor oy aldı. Resmi sonuçlara göre Vladimir Putin oyların yüzde 87,28'sini alarak seçimin galibi oldu. Vladimir Putin'i yüzde 4,31 oy oranıyla Rusya Komünist Partisi Adayı Nikolay Haritonov takip etti. Seçimlerde üçüncü sırayı alan aday ise yüzde 3,85 ile Yeni İnsanlar Partisi adayı Vladislav Davankov oldu. Seçimleri son sırada tamamlayan aday ise yüzde 3,2 oy alan Rusya Liberal Demokrat Parti adayı Leonid Slutskiy oldu.

2030 yılına kadar devlet başkanlığı koltuğunda oturacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için 7 Mart'ta Kremlin Sarayı'nda tören yapılması planlanıyor.

Putin, resmi seçim sonuçlarının ardından halka hitap etti

Rusya Merkez Seçim Komisyonunun resmi sonuçları açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halka seslendi. Seçimlerin sorunsuz ve rekor katılımla gerçekleştiğine işaret eden Putin, "Aslında Rusya'nın bundan sonra izleyeceği yolu, kendimiz ve çocuklarımızın nasıl bir geleceğe sahip olacağını seçtik. Sandığa gelen seçmenlerin büyük çoğunluğu bu olayın önemini anlıyordu" dedi.

Yeni dönemdeki çalışmalarına dair işaretler veren Putin, "Bu düzeyde bir güven, Rusya'ya ve halkımızın refahına yönelik sorumluluğu artırıyor. Şahsen ben ve tüm ekibimizin daha büyük verimlilik ve etkinlikle çalışmamızı gerektiriyor" ifadelerini kullandı. Putin seçim çalışmalarında yer alan tüm görevlilere teşekkür ederken, seçimlerin şeffaf ve hukuka uygun olarak tamamlandığını da dile getirdi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim elendi? 21 Mart Perşembe Survivor'da kim elendi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Survivor eleme adayları kim? 21 Mart Perşembe Survivor potada kimler var? Survivor kim kazandı? 21 Mart Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 25. Bölüm NOW TV CANLI izle! Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 21. Bölüm HD CANLI izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! 21 Mart İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! Aldatmak canlı izle! 21 Mart ATV Aldatmak 62. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! Kül Masalı CANLI izle! Kül Masalı 5. Bölüm TRT 1 CANLI izle! 22 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | KAYSERİ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Van Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title