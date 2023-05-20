Rusya Büyükelçiliği 19 Mayıs'ı Atatürk'ün imzaladığı fotoğrafla kutladı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsen imzaladığı bir fotoğraf paylaşarak kutladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 19 Mayıs'ı Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsen imzaladığı fotoğrafla kutladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle arşivde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün o zamanki adıyla Sovyet Birliği'nin (SSCB) Ankara Büyükelçisi Y. Z. Suriç'e verdiği ve 1929 yılında şahsen imzaladığı fotoğrafı paylaşarak kutladı.