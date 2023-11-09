Rusya, Batı'nın dünya düzenine eleştiri getirdi

Moskova'da yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri güvenlik konseyi sekreterlerinin toplantısında Rusya, Batı'nın dünya düzenine eleştirilerde bulundu. Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Batı'nın uluslararası hukuk sistemini yıktığını ve NATO'nun saldırgan bir araca dönüştüğünü belirtti. Ayrıca, Patruşev, Afganistan'daki durumun Batı'nın sömürücü siyasetinin zararlı olduğunun bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri güvenlik konseyi sekreterlerinin 11. toplantısı yapıldı.

Rusya'yı temsilen Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'in katıldığı toplantıda, bölgesel güvenlik ve BDT ülkelerinin güvenlik alanındaki işbirliğiyle ilgili konular ele alındı.

Patruşev, burada yaptığı konuşmada, Batı'nın dünya üzerindeki eylemlerine işaret ederek, "ABD ve müttefikleri, dünyaya çıkarları doğrultusunda oluşturdukları kuralları dayatarak, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan uluslararası hukuk sistemini yıkıyor, dünyanın çeşitli bölgelerinde kriz durumları yaratma ve destekleme yönünde çalışmalar yapıyor. NATO da Batı'nın saldırgan aracına dönüştü." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Batı merkezli dünya düzeninin bozulduğunu vurgulayan Patruşev, "Anglosaksonlar ve Batı nüfuzunu kaybediyor, uluslararası ilişkilerin ana konusu dışında kalıyor." dedi.

Patruşev, Güney Kafkasya'daki duruma değinerek, söz konusu bölgedeki durumun iyileştirilmesinden, karşılıklı güven ve işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasından yana olduklarını dile getirdi.

Bunun için Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde adımlar atıldığına dikkati çeken Patruşev, "Bu ancak bölge dışı güçlerin müdahalesi olmadan mümkündür. ????????Batılı ülkelerin eylemleri, bölgedeki durumun bozulmasına ve uyuşmazlıkların varlığına neden oluyor." diye konuştu.

Patruşev, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya siyasi, askeri ve maddi destek sağladığına işaret ederek, bunun çatışmaları uzattığını ve durumu gerginleştirdiğini vurguladı.

"Afganistan'da olup bitenleri yakından endişeyle takip ediyoruz"

Afganistan'daki duruma da değinen Patruşev, "Afganistan'da olup bitenleri yakından endişeyle takip ediyoruz. Bu ülkedeki durum, Batı'nın sömürücü siyasetinin zararlı olduğunun ispatıdır." dedi.

Patruşev, Afganistan'da uyuşturucu kaçakçılığı, terör, aşırıcılık, yasa dışı göç gibi sorunların çözülmesi gerektiğini kaydetti.