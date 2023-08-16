Rusya, Asya-Pasifik ülkeleriyle askeri işbirliğini artırmaya devam edecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerle askeri işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Şoygu, Batılı devletlerin Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki askeri varlığının arttığına dikkat çekti ve Rusya'nın ayrıcalıklı ilişkiler kurduğu Asya-Pasifik ülkeleriyle işbirliğini sürdüreceğini vurguladı.

MOSKOVA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerle askeri işbirliğini artırmaya devam edeceğini belirtti.

Salı günü 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin askeri üslerini geliştirmeyi sürdürmesiyle birlikte Batılı devletlerin Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki askeri varlığının arttığına işaret eden Şoygu, "Tarihsel olarak özellikle ayrıcalıklı ilişkiler kurduğumuz Asya-Pasifik ülkeleriyle askeri işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan, çok kutuplu bir dünya düzeninin ortaya çıkışı, savunma bakanlıkları arasındaki işbirliğini artırma mekanizmaları ve bakanlıkların güvenlik tehditlerini değerlendirmedeki rolünün, güvenlik konferansı çerçevesinde düzenli olarak ele alındığını ifade etti.

Şoygu, "Tek kutuplu dünya düzeninin bozulmasından ve askeri anlamda güçlü bir düşmanla açık bir çatışmaya girmekten korkan Batı, dünya genelinde yerel çatışmaları kışkırtıyor" dedi.

Bakan, Batılı politikaların mevcut kaynaklar üzerinde tam kontrol sağlamak ve bu sürece karşı çıkmaya çalışanlar arasında herhangi bir birlik oluşmasını önlemek için rakipleri zayıflatmayı amaçladığını kaydetti.

11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı, bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele almak üzere dünyanın dört bir yanından uzmanları, savunma yetkililerini ve diplomatları bir araya getirdi.