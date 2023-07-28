Rusya-Afrika Zirvesi'nde Afrikalı liderler arasında ilginç diyalog yaşandı

Rusya'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Afrikalı liderleri 'dilencilikle' suçlarken, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall de Afrikalı liderlerin eşit şartlara dayalı işbirlikleri peşinde olduğunu söyledi. Zirvede bazı liderler aile fotoğrafına girmek istemedi.

Rusya'da düzenlenen Rusya- Afrika Zirvesi'nde Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Afrikalı liderleri "dilencilikle" suçlarken, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall de Afrikalı liderlerin eşit şartlara dayalı işbirlikleri peşinde olduğunu söyledi.

St. Petersburg kentinde düzenlenen Rusya- Afrika Zirvesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Sall ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Yönetime darbeyle gelen ve dünyanın en genç lideri olan 35 yaşındaki Traore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl gönderme kararı dolayısıyla teşekkür etti ve bir sonraki zirvede artık Afrika'nın gıda konusunda kendi kendine yetecek konuma gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Traore, "Benim neslim şunu anlamıyor: Bu kadar zenginliğe sahip Afrika bugün nasıl olur da dünyanın en fakir kıtası oluyor? ve neden Afrikalı liderler dilenmek için dünyayı dolaşıyor." ifadesini kullandı.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall de Traore'nin sözlerine karşılık vererek, "Afrikalı liderler buraya dilenmeye gelmedi. Biz ülkeler arasında eşit şartlara dayalı işbirlikleri için çalışıyoruz. Dakar'da St. Petersburg'da ya da Washington'da aynı şeyi söylüyoruz." dedi.

Her neslin vermek zorunda olduğu bir mücadele olduğuna dikkati çeken Sall, "Bizim görevimiz kıtamızı kasıp kavuran terör sorununu çözmek ve kıtanın kalkınmasını sağlamak." diye konuştu.

Bazı liderler aile fotoğrafına girmek istemedi

Zirvede bazı Afrikalı liderlerinin darbe hükümet başkanlarıyla aynı kareye girmek istemediği ve aile fotoğrafında yer almadığı öğrenildi.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ve Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso aile fotoğrafında yer almadı.

Liderlerin, darbeyle başa gelen Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore ile aynı fotoğrafta yer almak istemediği kaydedildi.

Darbe hükümetlerinin yönetimde olduğu Gine ise zirveye Dışişleri Bakanı düzeyinde katılım sağladı.