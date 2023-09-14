Rusya, ABD'nin Moskova'daki iki diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, diplomatik statüleriyle uyumlu olmayan eylemleri gerekçe göstererek ABD'nin Moskova'daki iki diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etti. ABD Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı ve diplomatların yasa dışı faaliyetlerde bulundukları öne sürüldü.