Haberler

Rusya, ABD'nin Filipinler'de Ukrayna İçin Paralı Asker Topladığını İddia Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'li temsilcilerin Filipinler'de yerel vatandaşları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için savaşmaya davet ettiğini öne sürdü. İddialara göre, öncelik emekli askerler ve güvenlik personeline veriliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bize ulaşan bilgilere göre, ABD'li temsilciler Filipinler'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri adına savaşacak yerel vatandaşları toplamak için bir kampanya başlattı. Öncelik, Filipin polisinin ve güvenlik kurumlarının eski çalışanları ile emekli askerlerine veriliyor" dedi.

Rusya, ABD'nin Ukrayna ordusu için Filipinler'de paralı asker topladığı iddiasını ortaya attı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan bilgilere göre, ABD'li temsilciler Filipinler'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri adına savaşacak yerel vatandaşları toplamak için bir kampanya başlattı. Florida merkezli Amerikan şirketi RMS International aday topluyor. Öncelik, Filipin polisinin ve güvenlik kurumlarının eski çalışanları ile emekli askerlerine veriliyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca, "Bu ülkenin sözleşme imzalayan vatandaşlarına, Manila'daki Almanya Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünden Schengen çalışma vizesi veriliyor" şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın ortaya attığı iddialara ilişkin ABD ve Filipinler'den henüz bir açıklama yapılmadı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
GSM hattı aboneliğinde yeni dönem başlıyor! Düzenleme Meclis'e sevk edildi

Telefon sahipleri dikkat! Düzenleme Meclis'te, yeni dönem başlıyor
11. Yargı Paketi Meclis'te! Trafikte bunu yapanlar yandı, hapis cezası geliyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Hapis cezası geliyor
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.