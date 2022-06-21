Rusya, ABD'li paralı askerlerin Donetsk'te tutulduğunu duyurdu

Rusya, Ukrayna ile devam eden savaşta Ukrayna ordusunda yer alan 2 ABD'li paralı askerin Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'te gözaltı merkezinde tutulduğunu duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta çok sayıda ülkeden paralı askerler Kiev ordusu saflarına katıldı. Rusya'ya karşı savaşan paralı askerlerin bazıları Mariupol kuşatmasında Rus askerlerine teslim olurken, ABD vatandaşı Alexander Dryuke ve Andy Hyun'un da geçtiğimiz günlerde Harkov yakınlarında Rus askerlerine teslim olduğu iddia edildi. Paralı askerlerin Rusların elinde olduğu iddialarının ardından Rus basını ABD'li askerlere yönelik açıklama yaparak, iddiaları doğruladı. ABD'li askerlerin Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından bir gözaltı merkezinde tutulduğu açıklandı.

Kremlin Sözcüsü geçtiğimiz günlerde 2 ABD'li askerin akıbetiyle ilgili Kremlin'in bilgisi olmadığını ve bu sorunun Rusya Savunma Bakanlığı'na sorulması gerektiğini söylemişti. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika