Rusya, ABD-Finlandiya Savunma Anlaşmasına Tepki Vereceğini Söyledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD ve Finlandiya'nın ortak savunma konusunda bir anlaşma yapması halinde Rusya'nın buna tepki vereceğini söyledi. Zakharova, Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik tehditleri azaltmak için gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti.

MOSKOVA, 3 Kasım (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD ve Finlandiya'nın ortak savunma konusunda bir anlaşma yapması halinde Rusya'nın buna tepki vereceğini söyledi.

Zakharova Perşembe günkü basın toplantısında ABD-Finlandiya savunma işbirliğine ilişkin bir soruya, "Sonuç olarak Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik ortaya çıkacak tehditleri azaltmak için hem askeri-teknik hem de başka türlü karşılık tedbirleri almak zorunda kalacağız" yanıtını verdi.

Sözcü, Rusya'nın atacağı somut adımların, özellikle ABD askerlerinin Finlandiya'daki bir askeri üsse yerleştirilmesi konusunda olmak üzere, bu askeri anlaşmanın ne kadar ileri gideceğine bağlı olacağını da sözlerine ekledi.

Finlandiya hükümeti, ABD ile savunma anlaşması görüşmelerinin sona erdiğini teyit etmişti.