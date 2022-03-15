Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'de dahil 13 ABD'li diplomata yaptırım listesine aldı. - Haberler

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Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'de dahil 13 ABD'li diplomata yaptırım listesine aldı.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'de dahil 13 ABD'li diplomata yaptırım listesine aldı.

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'de dahil 13 ABD'li diplomata yaptırım listesine aldı.

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'de dahil 13 ABD'li diplomata yaptırım listesine aldı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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