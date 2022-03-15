Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'de dahil 13 ABD'li diplomata yaptırım listesine aldı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'de dahil 13 ABD'li diplomata yaptırım listesine aldı.
Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'de dahil 13 ABD'li diplomata yaptırım listesine aldı. - MOSKOVA
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika