Rusya, 5 Portekizli diplomatı sınır dışı etti - Haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in 10 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine karşılık 5 Portekizli diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle birçok batılı ülke Rus diplomatları sınır dışı ederken, Rusya da misilleme yapmaya devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Portekiz'in Moskova Büyükelçisi Madalena Fischer'in Dışişlerine çağrıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Portekiz makamlarının Portekiz'deki Rus misyonunun 10 çalışanını istenmeyen kişi ilen etmesine yönelik kışkırtıcı kararı protesto edildi. Bu dostane olmayan adımın Rusya- Portekiz ilişkilerini olumsuz etkileyeceği vurgulandı" denildi.

Rusya'nın da misilleme olarak 5 Portekizli diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı belirtilerek, "Bu adıma yanıt olarak Rusya'daki Portekiz Büyükelçiliği'nin 5 çalışanı istenmeyen kişi ilan edildi. İlgili notanın büyükelçiye teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde ülkeyi terk etmeliler" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika