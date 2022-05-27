Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti - Haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırılarının ardından birçok ülke tarafından Rusya'ya yaptırımlar uygulanırken, Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın Moskova Büyükelçiliği'nin Bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, Hırvatistan'ın Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili Rusya'ya yönelttiği suçlamalar nedeniyle 5 Hırvat diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirildi.

Hırvatistan, geçtiğimiz Nisan ayında 24 Rus büyükelçilik personeline Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bölgedeki acımasız saldırganlığı nedeniyle ülkeyi terk etmelerini söylemişti. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika