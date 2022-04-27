Rusya, 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti - Haberler

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Rusya, 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya, 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Rusya'da Norveç'in sınır dışı hamlesine misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Norveç'in Moskova Büyükelçisi Rune Resaland'ın bakanlığa çağrıldığı ve Rusya'nın Norveç'teki büyükelçiliğinde görevli bazı isimlerin istenmeyen kişi ilan edildiği hatırlatıldı. Rus büyükelçiliği çalışanlarının sınır dışı edilmesi kararına karşı misilleme olarak 3 Norveçli diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Büyükelçiye, Moskova'daki Norveç büyükelçiliğinden 3 diplomatın karşılıklılık ilkesine dayalı olarak istenmeyen kişi olarak ilan edilmesine ilişkin nota verildi" denildi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı, Moskova, Norveç, Rusya, Politika, Haberler

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