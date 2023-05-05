Rus paralı asker grubu Wagner, Bakhmut'tan çekiliyor,

Ukrayna'daki cephede savaşan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, mühimmat yetersizliği nedeniyle 10 Mayıs'ta kritik noktadaki Bakhmut kentinden çekileceklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşta aktif rol alan Rus paralı asker grubu Wagner'den sert açıklamalar geldi. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Ukrayna ve Rus ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı kritik Bakhmut kentinden çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Wagner askerlerinin cesetleri önünde çektiği videoda açıklamalarda bulunan Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a seslenerek, "Mühimmatımız yüzde 70 oranında eksik. Şoygu, Gerasimov bu mühimmatlar nerede? Buradaki cesetlere bakın" dedi.

"Beş kat daha fazla askerimizi kaybedebiliriz"

Mühimmat yetersizliği nedeniyle kısmen kontrol altında tutulan Bakhmut'tan çekileceklerini söyleyen Prigojin, "Halihazırdaki durum Wagner'in sonunu getiriyor. Wagner şirketinin varlığı kısa bir süre sonra son bulacak. Biz tarih olacağız. Wagner birliklerini Bakhmut'tan çekiyorum çünkü mühimmat eksikliği nedeniyle yok olup gidecekler. Ukrayna ordusuna karşı zafer kazanmak için belirli bir oranda mühimmata ihtiyacımız var. Mühimmatımızın yetersiz olması durumunda bugünkünün 5 katından fazla askerimizi kaybedeceğiz. 9 Mayıs'tan önce Bakhmut'u ele geçirecektik. Askeri bürokratlar mühimmat sevkiyatını durdurdu. Bu nedenle 10 Mayıs 2023'ten itibaren Bakhmut'tan çekileceğiz" ifadelerini kullandı.

Yevgeniy Prigojin ayrıca Bakhmut'ta kendilerinin yanı sıra Rus ordusuna da mühimmat desteği sağlanmadığını öne sürerek, "Tek bir asker tek bir atış yapmıyor. Ne Rus askerlerine ne de bize kimse mühimmat vermiyor" ifadelerine yer verdi. - MOSKOVA