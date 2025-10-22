Haberler

Rus Ordusu Stratejik Nükleer Tatbikat Gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutasındaki Rus Stratejik Nükleer Kuvvetleri, kara, deniz ve hava unsurlarıyla nükleer tatbikat yaptı. Tatbikatta 'Yars' ve 'Sineva' füzeleri başarıyla fırlatıldı. Bu tatbikat, Putin ile Trump arasındaki görüşme belirsizliği ortasında gerçekleşti.

Rus ordusu, stratejik nükleer silahlarla tatbikat gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus Stratejik Nükleer Kuvvetleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutasında kara, deniz ve hava unsurlarıyla tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta kıtalararası balistik füzeler ve havadan fırlatılan seyir füzeleri ateşlendi. Tatbikat kapsamında Kamçatka'daki Kura eğitim sahasından nükleer saldırılı kapasiteli "Yars" kıtalararası balistik füze fırlatıldı. Aynı anda Bryansk stratejik nükleer füze denizaltısı, Barents Denizi'nden "Sineva" balistik füzesini ateşledi. Tu-95MS uzun menzilli uçakların da yer aldığı tatbikatta tüm görevlerin başarıyla yerine getirildiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, tatbikat kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Putin'i bilgilendirdi.

Rusya'nın nükleer silahlı tatbikatı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması beklenen zirveye ilişkin belirsizliğin yaşandığı dönemde geldi.

Trump, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Putin ile yakında Macaristan'da bir araya geleceklerini duyurmuştu. Dün ABD basınının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, Rusya'nın Trump'ın barış stratejisine bağlı kalma konusunda isteksiz olduğu belirtilmişti. Beyaz Saray yetkilisi, "Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanı Lavrov verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu nedenle bakanlar arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli değil. Başkan Trump'ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır" demişti.

Trump da dün yaptığı açıklamada, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum" ifadelerini kullanmış, ancak daha fazla gelişme olabileceğini ve "önümüzdeki 2 gün içinde bilgilendirme" yapacaklarını ifade etmişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise bugün yaptığı açıklamada, Trump-Putin arasında Budapeşte'de yapılması planlanan görüşmenin hazırlıklarının devam ettiğini, görüşme tarihinin henüz belirsiz olduğunu duyurmuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
