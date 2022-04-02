Rus ordusu Harkov'da hastaneye saldırdı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Balakliya şehrinde bulunan bölge hastanesine saldırmasının ardından, 70 hasta ve sağlık personeli tahliye bekliyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus ordusu bu kez Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Balakliya şehrinde bulunan bölge hastanesini hedef aldı. Harkov Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırının yapıldığı Balakliya Bölge Hastanesindeki 70 hastanın ve sağlık personelinin acil tahliye beklediği bildirildi.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "İşgalciler Balakliya bölge hastanesine saldırdı ve saldırıda hastanenin bir bölümü zarar gördü. 70 hasta ve sağlık personeli acil tahliye bekliyor. İnsanları kurtarmak için her şeyi yapıyoruz. Bu, Harkov halkına karşı işlenen bir savaş suçudur. Balakliya, Harkov bölgesinin işgal altındaki ve Belediye Başkanı'nın işgalcilerin safına geçtiği şehirdir. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni suçlamak adına sivil vatandaşlara yönelik bilinçli saldırılar yapılıyor" ifadelerini kullandı. - HARKOV

İhlas Haber Ajansı / Politika