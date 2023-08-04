Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye 19 yıl hapis cezası

Tutuklu Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye, aşırılık yanlısı örgüt kurmak, finanse etmek ve eylemde bulunmak suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezası verildi. Navalni ise suçlamaları reddediyor.

Tutuklu Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye, aşırılık yanlısı örgüt kurmak, finanse etmek ve eylemde bulunmak suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezası verildi. Navalni ise suçlamaları reddediyor.

Halihazırda şartlı tahliye ihlali, dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlık suçlarından dokuz yıllık hapis cezası devam eden Navalni'nin suçlamaları çoğunlukla siyasi olarak görülüyor.

Navalni, 2021'den bu yana ücra bir bölgedeki cezaevinde tutuluyor.

Moskova'nın 240 km doğusundaki Melekhovo'da bulunan cezaevindeki bir salon, dava için mahkeme salonuna dönüştürüldü. Duruşmalar kamuoyuna kapalı olarak gerçekleştirildi.

Rus savcıları, Navalni için daha sert kuralların yer aldığı bir cezaevi ünitesinde " 20 yıl hapis talep ediyordu. Bu tür hapishaneler Rusya'nın 'en tehlikeli' suçlularına ayrılıyor.

Navalni, karardan önce sosyal medyada paylaştığı bir mesajda, diğer muhalifleri korkutmak için tasarlanan "Stalin" tarzı bir hapis cezasına çarptırılacağını düşündüğünü söyledi.

Kağıt üstünde bu davaya Moskova mahkemesi bakıyor. Ancak dava video erişim sistemiyle yapıldı. Bu, Rus yetkililerin, Navalni'yi başkente getirmenin yol açabileceği gösterilerden kaçınmak istediğini gösteriyor.

Navalni son savunmasını iki hafta önce verdi. Konuşmasının video ya da ses kaydı yok ancak kamuoyuna sunulan yazılı metinde Rus yetkililerini ve Ukrayna savaşını eleştiriyor. Sürgündeki Rus aktörler ve müzisyenler de dahil destekçileri, bu savunmayı paylaştılar.

Muhalif lider daha fazla cezayla karşı karşıya kalabilir. Soruşturma yürütenlerin kendisine terör suçlamalarıyla ilgili yeni bir dava beklemesini söylediklerini ifade ediyor.

Navalni, Rusya elitinin merkezinde olduğu iddia edilen yolsuzluk suçlamalarını dile getirerek öne çıktı. Online olarak yayınlanan belgeselleri milyonlarca kez görüntülendi.

Rusya genelinde geniş kitlelerin hükümet karşıtı protestolara katılmasını sağlayabilecek tek Rus muhalif lider olarak da görülüyordu.

2020 yılında Sibirya'da, daha sonra bir tür sinir gazı olduğu belirlenen maddeyle zehirlendi.

Araştırmacı gazetecilik grubu Bellingcat ve Rusya haber sitesi The Insider, bu zehirleme olayıyla Rusya'nın Federal Güvenlik Örgütü FSB ajanlarının bağlantısı olduğunu yazdı.

2021'de iyileştikten sonra, gözaltına alınabileceği uyarılarına rağmen Rusya'ya dönen Navalni, Moskova Vnukovo Havalimanı'na ayak basar basmaz gözaltına alındı.