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Rus milyarder Ukrayna savaşı nedeniyle Rus vatandaşlığından çıktı

Politika Haberleri

Rus milyarder Ukrayna savaşı nedeniyle Rus vatandaşlığından çıktı

Rus milyarder Oleg Tinkov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rus vatandaşlığından çıkma kararı aldığını duyurdu.

Rus milyarder Oleg Tinkov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rus vatandaşlığından çıkma kararı aldığını duyurdu.

Rus milyarder Oleg Tinkov, Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşı çıkarak Rus vatandaşlığından çıkma kararı aldığını duyurdu. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Tinkov, "Rus vatandaşlığımdan çıkma kararı aldım. Barışçıl komşularıyla savaş başlatan ve her gün masum insanları öldüren faşist bir ülkeyle ilişkilendirilemem ve ilişkilendirilmeyeceğim. Umarım önde gelen Rus işadamları beni takip eder, bu da Putin'in rejimini ve ekonomisini zayıflatır ve onu yenilgiye uğratır. Putin'in Rusya'sından nefret ediyorum ama savaşa açıkça karşı çıkan tüm Rusları seviyorum" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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