Rus istihbaratı: '(Kuzey Akım'daki sızıntılar) Bu terör saldırısının organize edilmesi ve gerçekleştirilmesinde Batı'nın izlerini işaret eden...

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergei Naryshkin, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılara ilişkin, "Bu terör saldırısının organize edilmesi ve gerçekleştirilmesinde Batı'nın izlerini işaret eden bulgular var" dedi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergei Naryshkin, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılara ilişkin, "Bu terör saldırısının organize edilmesi ve gerçekleştirilmesinde Batı'nın izlerini işaret eden bulgular var" dedi.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç kara sularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmiş ve sabotaj iddiası ortaya atılmıştı. Sızıntıların meydana gelmesinin ardından Rusya ve Batılı ülkeler birbirini suçlamaya devam ediyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergei Naryshkin konuya ilişkin açıklamasında, botu hatlarındaki sızıntıların sabotaj olduğunu ve buna Batı'nın da dahil olduğuna dair Rusya'nın kanıtları olduğunu söyledi. "Bu terör saldırısının organize edilmesi ve gerçekleştirilmesinde Batı'nın izlerini işaret eden bulgular var" ifadelerini kullanan Naryshkin, Rusya'nın ne tür bulgular elde ettiğini ise açıklamadı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sızıntılarda sabotaj ihtimali üzerinde durulmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi araştırma yapmak, olaylar ve neden hakkında tam netlik elde etmek için çok önemli. Aktif Avrupa enerji altyapısının kasıtlı olarak kesintiye uğraması kabul edilemez ve mümkün olan en güçlü müdahaleye yol açacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bu olaylar tesadüf değildir ve hepimizi etkiler. Mevcut tüm bilgiler, bu sızıntıların kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu gösteriyor. Ne olduğuna ve neden olduğuna dair tam netlik elde etmeyi hedefleyen her türlü soruşturmayı destekleyeceğiz ve enerji güvenliğindeki direncimizi artırmak için daha fazla adım atacağız" demişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bu iddialara yanıt vermişti. Kendilerine yönelik suçlamaları "aptalca" olarak nitelendiren Peskov, "Bu tür senaryoların dillendirilmesi oldukça tahmin edilebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma" demişti. Son olarak açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Kuzey Akım boru hattının kapanması ABD'nin Avrupa'ya LNG arzını artırmasını sağlayacak" açıklamasını yapmıştı. - MOSKOVA