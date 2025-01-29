Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama geldi

3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama var
'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti

Bakanlık, vatandaşı kandıran 5 peynir markasını ifşa etti

Rus Heyeti Suriye'ye İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye'deki yönetim değişikliği sonrasında gerçekleştirdiği ziyarette Moskova-Şam ilişkilerinin stratejik önemini vurguladı ve iki ülke arasındaki iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov, Esad rejiminin düşmesinin ardından Şam'a gerçekleştirilen ilk ziyarette görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini ifade etti. Bogdanov, Suriye'deki yönetim değişikliğinin Moskova-Şam arasındaki ilişkinin "doğasını değiştirmeyeceğini" belirtti.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez Rus heyeti, temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov liderliğindeki Rus heyeti, Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Sağlık Bakanı Mahir eş-Şara ve Rus hükümet kurumlarının temsilcileri katıldı.

"Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin statüsü değişmedi"

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bogdanov, dün gerçekleştirilen görüşmeyi Rus medyasına değerlendirdi. Bakan Yardımcısı Bogdanov, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin stratejik nitelikte olduğunu ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğini ve bağımsızlığını korumayı amaçladığını teyit ettik" ifadelerini kullandı. Bogdanov Şam'daki yönetim değişikliğinin Rusya-Suriye ilişkilerinin "doğasını değiştirmeyeceğini" belirtti. Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının devam etmesi konusunun da ele alındığını, ancak herhangi bir özel anlaşma yapılmadığını kaydeden Bogdanov, "Bildiğimiz kadarıyla Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin statüsü henüz değişmedi. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin tüm alanlarında kapsamlı diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştık" dedi. Bogdanov, Moskova'nın Suriye'de durumun istikrara kavuşturulması, ekonomik ve sosyal zorlukların ele alınması konusunda yardım etmeye hazır olduğunu belirtirken, yeni Şam yönetiminin Rusya'nın pozisyonuna "anlayış ve ilgi" gösterdiğini vurguladı.

Bogdanov, Şam'daki görüşmenin "yapıcı ve olumlu" geçtiğini ifade etti. İki tarafın altyapı, elektrik, petrol ve gaz, tarım, gübre ve demiryolları gibi çeşitli alanlarda ilişkileri derinleştirme sözü verdiğini vurgulayan Bogdanov, Moskova'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecini desteklemeye ve Suriye heyetlerini talep ettikleri zaman ağırlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

"Rus şirketleri Tartus Limanı'na yatırımı devam ettirmeye hazır"

Bogdanov, Suriye'nin kuzeybatısındaki Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin Suriye'deki son siyasi değişimlerden etkilenmediğini aktardı. Bogdanov, Rusya'nın Tartus Limanı'nı işletmesine ilişkin sözleşmenin iptal edildiği yönündeki haberlere değinerek bunun "tamamen ticari" olduğunu ve büyük ihtimalle dostane bir şekilde çözülebileceğini belirtti. Bogdanov, Rus şirketlerinin daha önceki engellere rağmen limana yatırım yapmaya devam etmeye hazır olduğunu vurguladı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Napoli, Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddettiler
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.