Rus Bakan Şoygu: 'Ukrayna'dan 1 milyon 377 binden fazla kişi Rusya'ya geldi'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonların başlamasından bu yana Ukrayna'dan 1 milyon 377 binden fazla kişinin Rusya'ya geldiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Savunma Bakanlığı kurul toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Ukrayna'daki operasyonlara ilişkin bilgi veren Şoygu, 2014'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Luhanks Halk Cumhuriyeti'nde kontrolün ele geçirilmek üzere olduğunu ifade etti. Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasına yönelik kuşatmanın sürdüğünü belirten Şoygu, fabrikadaki askerlerin teslim olmaya devam ettiğini ve bugüne kadar bin 908 askerin teslim olduğunu söyledi.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin sivil kayıpları önlemek için elinden geleni yaptığını ifade eden Şoygu, "Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana, tehlikeli bölgelerden 1 milyon 377 binden fazla insan Rusya'ya tahliye edildi" dedi.

"ABD'NİN ASKERİ UÇUŞLARI 15 KAT ARTTI"

Rusya'nın Batı sınırındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Şoygu, "Son 8 yılda, ABD'nin Avrupa'daki stratejik bombardıman uçaklarının uçuşları 15 kat arttı. Güdümlü füzelere sahip Amerikan gemileri Baltık Denizi'ne sistematik olarak girdi" şeklinde konuştu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu yaptığını hatırlatan Şoygu, "Batı askeri bölgesinde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Yeterli önlemler alınmalı. Yıl sonuna kadar Batı askeri bölgesinde 12 askeri birlik oluşturulmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlattığını duyurmuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika