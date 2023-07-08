Rudy Giuliani, Washington Barosu'ndan ihraç edilmesi gerektiği belirtildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatının, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etme iddialarını soruşturan kurul, Rudy Giuliani'nin Washington Barosu'ndan ihraç edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Washington Barosu avukatları Robert C. Bernius, Carolyn Hayneswort-Murrell ve Jay A. Brozost'tan oluşan kurul raporunda, Giuliani'nin "kanıtı olmadan seçimlerde hile yapıldığı iddiasında bulunduğu" sebebiyle Washington Barosu'ndan ihraç edilmesi istendi.

Raporda, "Giuliani'nin 2020 başkanlık seçimlerinin bütünlüğünü baltalama çabası, demokrasimizin istikrarsızlaşmasına yardımcı oldu." ifadelerine yer verildi.

Tavsiye kararı niteliği taşıyan rapor, bu yöndeki kesin kararın verilmesi için Washington Temyiz Mahkemesine gönderilecek.

Öte yandan, raporu sert bir dille eleştiren Giuliani'nin danışmanlarından Ted Goodman, tavsiye kararını, "Sovyetler Birliği'nden beklenen bir davranış biçimi" olarak niteledi.

Goodman, açıklamasında, Washington Barosu üyelerinin söz konusu "adaletsizliğe" karşı sessiz kalmamalarını istedi.

Giuliani'nin New York'taki avukatlık lisansı, Trump'ın "dolandırıcılık" iddialarını takip ederken sarf ettiği ifadelerden dolayı 2021'de askıya alınmıştı.

Giuliani'nin 3 Kasım 2020 seçimlerinden sonra, aralıkta Georgia eyalet yasa koyucularıyla 2 kez yüz yüze ve bir kez uzaktan olmak üzere 3 kez bir araya geldiği, eyaletteki seçimlerde yaygın usulsüzlükler ve dolandırıcılık olduğu yönünde iddiaları yaydığı ifade edilmişti.

Fulton Bölge Savcısı Fani Willis, Giuliani'nin dile getirdiği iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve bu konuda son ana kadar herhangi bir kanıta rastlanmadığını açıklayarak ilgili kişilerin ifadelerinin alınması için büyük jüri oluşturulmasını istemişti.

Willis, mahkeme dosyasında, Giuliani'nin duruşmaya katılmasının ve ifadesinin, "Georgia'da ve başka yerlerde Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarını etkilemek için Trump Kampanyası tarafından birçok eyaletteki koordineli bir planın parçası" ile ilgili olduğunu yazmıştı.