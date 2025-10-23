Haberler

Rubio ve Netanyahu'dan Gazze Ateşkesine İyimser Yaklaşım

Rubio ve Netanyahu'dan Gazze Ateşkesine İyimser Yaklaşım
Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında Gazze ateşkes anlaşmasına yönelik olumlu açıklamalarda bulundu. Rubio, 'Önümüzde daha çok iş var, ancak bu konuda iyimseriz' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze ateşkes anlaşmasına değinerek, "Önümüzde daha çok iş var, ancak bu konuda iyimseriz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'de temaslarına başladı. Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Rubio ve Netanyahu ortak basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, "Barışı ilerletmek istiyoruz. Hala güvenlik sorunlarımız var, ancak birlikte çalışarak hem sorunları çözebilir hem de fırsatları değerlendirebiliriz" dedi.

Bu ayın başlarında imzalanan Gazze ateşkes anlaşmasına değinen Rubio, "Önümüzde daha çok iş var, ancak bu konuda çok olumluyuz. İyi ilerleme kaydediyoruz. Kimse kendini kandırmıyor. İmkansızı bir kez başardık ve bunu sürdürmeye niyetliyiz" dedi.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ateşkesini "en önemli öncelik" haline getirdiğini, bunun kanıtı olarak ise aralarında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in de olduğu üst düzey ABD'li yetkililerin bölgeyi arka arakaya ziyaret etmesini gösterdi. Rubio, "Bu çok önemli bir başarı, ancak daha yapılacak çok iş ve daha büyük başarılar var. Önemli engellere rağmen hedefe ulaşacağımızdan eminim" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
