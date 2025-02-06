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Rubio: Gazze Şeridi'nin Yeniden İnşası İçin Geçici Taşınma Gerekebilir

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası sırasında insanların geçici olarak başka bölgelere taşınması gerektiğini vurguladı. Gazze'deki mevcut durumun yaşanabilir olmadığını belirten Rubio, uluslararası yardımlar çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası sırasında insanların "geçici olarak" başka bölgelere taşınmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dominik Cumhuriyet'inde Gazze Şeridi hakkında açıklamalarda bulundu. Rubio, Gazze Şeridi'nde çok sayıda patlamamış mühimmat bulunduğunu ve "yaşanabilir durumda olmadığını" öne sürerek, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası sırasında insanların "geçici olarak" başka bölgelere taşınmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Gazze'nin yeniden inşası için diğer ülkelerden yardım isteyen Rubio, "Böyle bir yeri onarmak için insanların geçici bir süreliğine başka bir yerde yaşaması gerekeceği, gerçekçi bir durum" ifadelerini kullandı. Rubio, Filistinlilerin Gazze'ye dönüp dönemeyeceği konusunda net bir açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" yönelik açıklamaları tüm dünyanın tepkisini çekmişti. - SANTO DOMINGO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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