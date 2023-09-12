RTÜK'ün BRAF Toplantısı Antalya'da Yapılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformu'nun (BRAF) 10. yıllık toplantısı Antalya'da gerçekleştirilecek. Toplantının ana teması 'Sayısal Çağda Lisanslama Zorlukları' olacak ve toplantı sonrasında 'Dezenformasyon ve Dijital Medya Okuryazarlığı Çalıştayı' düzenlenecek. Çalıştaya Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan temsilciler de katılacak.