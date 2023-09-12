RTÜK'ün BRAF Toplantısı Antalya'da Yapılacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformu'nun (BRAF) 10. yıllık toplantısı Antalya'da gerçekleştirilecek. Toplantının ana teması 'Sayısal Çağda Lisanslama Zorlukları' olacak ve toplantı sonrasında 'Dezenformasyon ve Dijital Medya Okuryazarlığı Çalıştayı' düzenlenecek. Çalıştaya Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan temsilciler de katılacak.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) düzenlenen Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformu'nun (BRAF) 10. yıllık toplantısı Antalya'da yapılacak.
Kuruldan yapılan açıklamaya göre, BRAF toplantısı 18-20 Eylül 2023'de gerçekleştirilecek.
RTÜK yöneticilerinin de katılacağı toplantının ana teması "Sayısal Çağda Lisanslama Zorlukları" olacak. Toplantının ardından "Dezenformasyon ve Dijital Medya Okuryazarlığı Çalıştayı" yapılacak.
İki oturum halindeki çalıştayda önce "Yayın Hizmetlerinde Dezenformasyonla Mücadele" ardından "Düzenleyici Otoriteler ve Dijital Medya Okuryazarlığı" konuları ele alınacak.
Açılış konuşmasını BRAF Genel Sekreteri RTÜK Üyesi Deniz Güçer'in yapacağı çalıştaya Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelecek temsilciler de katkı verecek.
Toplantıya BRAF üyelerinin dışında Malezya, Karadağ, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya düzenleyici otoritelerinden yetkililer de katılacak.