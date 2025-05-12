RTÜK Başkanı: "Terörsüz Türkiye hedefi sadece bir güvenlik politikası değil, güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın ifadesidir"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "Terörsüz Türkiye" hedefi sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda milletimizin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın ifadesidir" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye hedefi sadece bir güvenlik politikası değil, güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın ifadesidir"

Terörsüz bir gelecek için, birlikte ve kararlılıkla diyen Başkan Şahin, "Türkiye, köklü devlet aklı, kararlılığı ve tüm kadrolarıyla teröre karşı önemli bir süreç yürütmüştür. Bu sürece liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve MİT Başkanı Sayın MİT Başkanı İbrahim Kalın başta olmak üzere, tüm devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. "Terörsüz Türkiye" hedefi sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda milletimizin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın ifadesidir. Bu hedef; sabır, netlik ve tavizsiz bir duruşla adım adım hayata geçirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında ise Başkan Şahin şu ifadelere yer verdi:

"Böyle hassas bir dönemde toplumumuz ortak akıl ve sorumluluk duygusuyla kenetlenmiştir. Ancak bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük bir haksızlıktır. Üstelik toplumsal birliğimize zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Terörle mücadele yalnızca güvenlik birimlerinin değil; basının, sivil toplumun ve tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir. Milletimizin vicdanı, provokasyonlara değil, hakikate kulak verir. Huzura, güvene ve toplumsal istikrara katkı sunan yayıncılık anlayışı ise her türlü takdiri hak etmektedir." - ANKARA