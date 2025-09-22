RTÜK Başkanı Şahin: "Netanyahu ile Cumhurbaşkanımızı aynı alt yazıda yan yana getirmek Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmış bir saldırıdır"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Netanyahu ile, mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı alt yazıda yan yana getirmek; ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmış açık bir saldırıdır" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aynı cümle içinde mukayese edilmesine tepki gösterdi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla masum insanların faili Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı alt yazıda yan yana getirilmesinin ahlaksızlık olduğunu açıkladı.

"Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz"

Ebubekir Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile, mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı alt yazıda yan yana getirmek; ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmış açık bir saldırıdır. Cumhurbaşkanımız, Gazze'de işlenen zulme karşı en güçlü sesi yükseltmiş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuş bir liderdir. Böyle bir lideri, eli kanlı bir katille aynı zeminde göstermek; basın özgürlüğü kılıfına sığdırılmaya çalışılan kirli bir provokasyondur. Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz. Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, devletimizin vakarını ve Cumhurbaşkanımızın ömrü boyunca sürdürmüş olduğu onurlu mücadelesini hedef alan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Hiç kimse, Türkiye'nin kararlı dış politikasını ve Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini gölgeleyemeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA