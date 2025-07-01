RTÜK Başkanı'ndan Yayıncılara Sert Uyarı

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, halkın inancına ve kültürel değerlere saygı duymayan yayınların meşru kabul edilemeyeceğini vurguladı ve bu tür yayınlara karşı gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "İnanca, kimliğe ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayın meşru kabul edilemez. Bu milletin sabrını sınayan her yayıncı ve her söz sahibine gerekli idari yaptırımlar en sert şekilde uygulanmıştır ve uygulanacaktır" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik çirkin ve aşağılayıcı karikatürün ardından, bu kez Sözcü TV ekranlarında bir ekonomistin 'Türkiye Müslüman bir ülke değildir' ve 'Karikatürde hiçbir suç yok' şeklindeki ifadeleri, milletimizin inancına, tarihine ve ortak vicdanına açık bir hakarettir. Daha vahim olan ise, bu tür alçak hakaretleri kınamaktan kaçınarak kürsü konuşmalarında savunan çevrelerin varlığıdır. Bu anlayış; yıllardır kendi halkının inancına, kültürüne ve binlerce yıllık birikimine yabancı bir zihniyetin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

İnançlara, kimliklere ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayının meşru kabul edilemeyeceğini vurgulayan Şahin, "Halkının inancına, kültürüne ve değerlerine bu denli uzak düşmüş bir bakış açısının bu topluma rehberlik etmesi de mümkün değildir. Buradan yayıncılarımızı uyarıyoruz: RTÜK olarak bu yayınları sadece izlemekle kalmıyor, her birini titizlikle inceliyoruz. Kimsenin bu ülkenin inancına ve değerlerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz. RTÜK'ün duruşu nettir. İnanca, kimliğe ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayın meşru kabul edilemez. Bu milletin sabrını sınayan her yayıncı ve her söz sahibine gerekli idari yaptırımlar en sert şekilde uygulanmıştır ve uygulanacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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