RTÜK Başkanı Daniş: "Kurulumuz, eleştiri ve farklı görüşlerin çoğulcu yayıncılık içinde yer almasını önemser"
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, kurulumun yayıncılıkta eleştiri ve farklı görüşlerin çoğulculuğunu önemsemesine rağmen, mevzuat ihlali durumlarında denetim ve yaptırım sürecinin işletileceğini belirtti. 2025 sonuna kadar 34 medya hizmet sağlayıcısına toplam 90 idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Kurulumuz, eleştiri ve farklı görüşlerin çoğulcu yayıncılık içinde yer almasını önemser; ancak mevzuatın açıkça ihlal edildiği durumlarda da yetkisini kullanmakla yükümlüdür" dedi.
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'ün denetim ve yaptırım süreçlerinin; 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayın içeriklerinin somut ihlalleri esas alınarak yürütüldüğünü kaydetti. Daniş, şu ifadelere yer verdi:
"Üst Kurul kararları gerekçeli olarak alınır; kamuoyunun incelemesine açık biçimde Kurumumuzun resmi internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca, kararlar yargı denetimine açıktır; yayın kuruluşları hukuki başvuru yollarını kullanabilmektedir. Bu kapsamda, 01 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında Üst Kurulumuz tarafından 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmış; ayrıca program durdurma, katalogdan çıkarma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali müeyyideleri uygulanmıştır. RTÜK; ifade özgürlüğü ile kişilik hakları, çocukların korunması, toplumsal barış ve yayıncılık etiği arasındaki hassas dengeyi gözeterek görevini sürdürmektedir. Kurumumuz, eleştiri ve farklı görüşlerin çoğulcu yayıncılık içinde yer almasını önemser; ancak mevzuatın açıkça ihlal edildiği durumlarda da yetkisini kullanmakla yükümlüdür. Üst Kurul Üyemiz İlhan Taşcı'nın yapmış olduğu paylaşıma istinaden, ilgili bilgilendirici açıklamamız kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA