Ron DeSantis: Filistin'e destek veren gruplar üniversite kampüslerinden çıkarılabilir

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayı olan Florida Valisi Ron DeSantis, Filistin'e destek veren grupların üniversite kampüslerinden çıkarılmasının ifade özgürlüğünün ihlali olmadığını savundu.

Fox News'e konuşan DeSantis, Florida'daki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DeSantis, " Filistin'de Adalet İçin Öğrenciler" isimli grubun "Hamas ile işbirliği içinde olduğunu söylediğini" ve bu grubun kampüslerden men edilmesinin ifade özgürlüğünün ihlali olmadığını iddia etti.

Florida eyaleti olarak üniversiteler aracılığıyla bu grupları destekleyemeyeceklerini belirten DeSantis, "Bu, terörizme maddi destek sağlamak anlamına gelir." şeklinde konuştu.

Söz konusu öğrenci grubu açıklamalarında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de "Aksa Tufanı" adıyla düzenlediği operasyonları "direniş" olarak nitelemiş, "Sürgündeki Filistinli öğrenciler bu hareketin bir parçasıdır, bu hareketle dayanışma içinde değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyetçi başkan aday adayı olan Florida Valisi Ron DeSantis, Filistin destekçisi olan "Filistin'de Adalet İçin Öğrenciler" grubunu kampüslerden men etme kararı almıştı.