Ron DeSantis: Donald Trump 2020 seçimlerini kaybetti

Florida Valisi Ron DeSantis, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerini kaybettiğini söyledi. DeSantis, Trump'ın en yakın rakibi olarak öne çıkıyor.

NEW ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın rakibi olarak öne çıkan Florida Valisi Ron DeSantis, Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerini kaybettiğini söyledi.

NBC News'e verdiği röportajda DeSantis, "Donald Trump 2020 seçimlerini kaybetti mi?" sorusuna, "Kim her dört yılda bir 20 Ocak'ta İncil'e el basarsa kazanan odur." yanıtını verdi.

DeSantis gazetecinin konuyla ilgili ısrarı üzerine, "(Trump) Tabii ki kaybetti." ifadesini kullandı.

"Başkan Joe Biden'dır." diyen DeSantis, öte yandan basında ve diğer mecralarda insanların "2020 seçimleri sanki mükemmel seçimlermiş gibi davranmak istediğini" söyledi.

DeSantis, diğer yandan 2020 seçimlerinin iyi yönetilmediğini ancak Cumhuriyetçilerin de buna gerekli karşılığı vermediğini düşündüğünü ifade etti.

2024'teki seçimleri, Başkan Joe Biden'ın politikaları ve başarısızlıkları konusunda bir referandum ise kazanacakları görüşünü paylaşan DeSantis, "Diğer yandan seçim 20 Ocak 2025 değil, 6 Ocak 2021 veya Mar-a-Lago'daki tuvaletin yanına hangi belgenin bırakıldığı ile ilgiliyse, bu konuda bir referandumsa, kaybedeceğiz." şeklinde konuştu.

Röportajın tamamı bu akşam yayımlanacak.

Cumhuriyetçi Partiden 2024 başkanlık seçimleri için aday olan isimler arasında anketlerde Donald Trump açık ara önde gidiyor. 44 yaşındaki DeSantis, Trump'ın kendi partisinden en yakın rakibi olarak öne çıkıyor.

Trump'a yönelik suçlamalar

Eski ABD Başkanı Trump aleyhinde 1 Ağustos'ta "2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi" iddiasıyla suçlamaların yöneltildiği yeni bir iddianame duyurulmuştu.

Trump, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" konularında suçlanmıştı.

Washington DC'de perşembe mahkemeye çıkan Trump, hakkındaki suçlamaları reddetmiş, bunun "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu öne sürmüştü.

Georgia'da bir savcının, 2020'de eyaletteki seçim sonuçlarına müdahale etmeye teşebbüs iddiasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Trump aleyhinde olası yeni bir iddianameyi yakın zamanda duyurması ihtimali de gündemde.