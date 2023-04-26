Romanya Savunma Bakanı Tilvar: 'Rusya, Avrupa-Atlantik güvenliği için doğrudan ve en önemli tehdit'

Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliği için doğrudan ve en önemli tehdidi oluşturduğunu belirterek, demokratik değer ve ilkeleri savunan ülkelerin Ukrayna'yı meşru müdafaa konusunda ihtiyaç duyduğu sürece desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliği için doğrudan ve en önemli tehdidi oluşturduğunu belirterek, demokratik değer ve ilkeleri savunan ülkelerin Ukrayna'yı meşru müdafaa konusunda ihtiyaç duyduğu sürece desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Polonya, Romanya, Slovakya, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya ve Litvanya'nın yer aldığı Bükreş Dokuzlusu'nun (B9) Savunma Bakanları Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi. Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar'ın başkanlık ettiği toplantıya NATO Genel Sekreteri Temsilcisi Thomas Goffus, ABD Savunma Bakanı temsilcilerinin yanı sıra İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace de video konferans yoluyla katıldı.

Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Tilvar, "Rusya Federasyonu'nun Avrupa-Atlantik güvenliği için doğrudan ve önemli tehdidi oluşturduğu hepimiz için çok açık. Aynı şekilde demokratik değer ve ilkeleri savunan ülkelerin Ukrayna'yı meşru müdafaa konusunda gerektiği sürece desteklemesi gerektiği de bizler açısından çok net" dedi.

Tilvar, temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nin İspanya'nın başkenti Madrid'deki toplantıda alınan kararların hayata geçirilmesinin yanı sıra Baltık Deniz'inden Karadeniz'e kadar NATO'nun doğu kanadında caydırıcılık ve savunma önlemlerinin güçlendirileceği bir zirve olması gerektiğini söyledi.

Blaszczak ise Bükreş Dokuzlusu Savunma Bakanlarının bugünkü toplantıda Rus İmparatorluğu'nun yeniden inşasına karşı çıkan, NATO'nun doğu kanadında güvenliğin güçlendirilmesine ilişkin birlik ve dayanışma içeren bir ortak tutum benimsediklerini söyledi. Toplantıda Vilnius'daki NATO Zirvesi hazırlıkları, NATO'nun doğu kanadını oluşturan ülkelerin savunma ve caydırıcılık sistemlerinin inşasına dair yeni planlar, ortak tatbikatlar, Bükreş Dokuzlusu'nu oluşturan ülkelerin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğinin inşası, Ukrayna'ya yardım konusunda işbirliğini ele aldıklarını belirten Blaszczak, "Birlikte daha güçlü olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi.

Bükreş Dokuzlusu, askeri işbirliğini derinleştirmek ve güvenlik politikalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere 2015 yılında Polonya ve Romanya'nın inisiyatifiyle Romanya'nın başkenti Bükreş'te oluşturuldu. - VARŞOVA