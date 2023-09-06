Romanya Savunma Bakanı: Rus İHA Parçaları Romanya'ya düşmüş olabilir

Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, Rusya'ya ait insansız hava aracı (İHA) parçalarının Ukrayna saldırıları sırasında Romanya topraklarına düşmüş olabileceğini açıkladı.

Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar'dan Rus insansız hava aracı (İHA) açıklaması geldi. Romanya'da bir televizyon kanalına konuşan Tilvar, Rusya'nın Romanya sınırındaki Ukrayna topraklarına gerçekleştirdiği saldırıların ardından, sınırda bulunan parçaların Rus İHA'sına ait olabileceğini açıkladı. Bakan Tilvar, parçaların incelenerek orijinlerinin tespit edileceğini ifade etti. Tilvar, durumun Romanya açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığını da sözlerine ekledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının Romanya topraklarına düştüğünü iddia etmiş, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ise, "Elbette böyle bir risk var. Çünkü orada yaşananlar sınırlarımıza çok yakın. Bu tür kaza veya olay riski olabilir ama şimdilik böyle bir durum yok" ifadelerini kullanarak iddiaları reddetmişti. - BÜKREŞ