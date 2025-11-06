Romanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Ankara'ya gerçekleştireceği resmi ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Bakan Fidan, Rumen mevkidaşı ile görüşmesinde, Türkiye'nin, Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE) mekanizmasına etkin katılımının yanı sıra Üç Deniz Girişimi platformu üzerinde daha geniş bölgede ulaştırma ve enerji koridorlarının güçlendirilmesi konularını da ele alacak.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, 7 Kasım tarihinde Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rumen mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rumen mevkidaşıyla Ankara'da gerçekleşecek görüşmelerinde, Türkiye ile Romanya arasında stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin her alanda gelişmesinden uyulan memnuniyeti ifade etmesi, iki ülke arasındaki güçlü ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin hedeflendiğini belirtmesi, Türkiye'nin Romanya'yla bağlantısallığının geliştirilmesine önem verdiğini, bunun bölgesel bağlantısallığın güçlenmesine de katkı sağlayacağını vurgulaması, hem Türkiye-Bulgaristan-Romanya hattında hem de Türkiye'nin Nisan 2025'te stratejik ortağı olduğu "Üç Deniz Girişimi" platformu üzerinden daha geniş bir bölgede ulaştırma ve enerji koridorlarının güçlendirilebileceğini dile getirmesi bekleniyor.

Romanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile Tatar Türkü soydaşların iki ülke arasındaki beşeri bağların güçlenmesine katkı sağladığını görüşmede dile getirecek olan Fidan, başta Balkanlar ve Karadeniz bölgeleri olmak üzere, iki ülkenin bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket etmesinin önemini vurgulaması, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın hakim olmasına öncelik verdiğini belirtmesi, müttefik iki ülke arasında askeri ilişkilerin ve savunma sanayii alanındaki iş birliğinin hızla gelişmesinin, bölgesel güvenliğe ve NATO'nun caydırıcılığına da katkı sağladığına dikkat çekmesinin yanı sıra, Türkiye'nin Romanya ve Bulgaristan'la yürüttüğü Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun faaliyetlerinin bölgesel dayanışma ve somut iş birliğinin başarılı bir örneğini oluşturduğunu ifade etmesi öngörülüyor.

Görüşmede Fidan, Türkiye-AB ilişkileri ile Avrupa güvenlik mimarisi konularında Türkiye'nin beklenti ve önceliklerini mevkidaşına aktarması, Türkiye'nin, SAFE mekanizmasına etkin katılımı ve ortak projeler geliştirmesinin hem ikili ilişkiler hem de Avrupa'nın güvenliği açısından kritik önem taşıdığının altını çizmesi, Romanya'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destekten dolayı memnuniyet duyulduğunu ifade etmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun ilerletilmesi konularında Türkiye'nin beklentilerinin devam ettiğine dikkat çekecek.

Bakan Fidan Rumen mevkidaşı ile gerçekleştireceği görüşmede bölgesel ve küresel konularında ele alacak. Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşması; bu çerçevede adil ve kalıcı barış sağlanmasının önemini vurgulaması ve Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin korunmasına yönelik girişimlerine değinmesinin yanı sıra, Gazze'de ateşkese tümüyle riayet edilmesini sağlamak için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırması gerektiğinin altını çizmesi öngörülüyor.

Türkiye-Romanya ikili ilişkiler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak 31 Ocak 2024 tarihinde Romanya'yı ziyaret etmişti. Romanya, Türkiye'nin mücavir bölgesinde ilişkilerinin en üst seviyede olduğu ülkelerden biridir. Türkiye, Romanya'nın AB dışındaki en büyük ticaret ortağıdır. Aynı zamanda, Romanya, Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa'da en fazla ticaret yaptığı ülkedir. İkili ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 12 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Romanya'daki Türk şirketlerinin toplam yatırımları 8 milyar dolara ulaşıyor.

Savunma ve savunma sanayiinde iş birliği

Kıyıdaş ülkeler olan Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerde Karadeniz güvenliği özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında çok daha stratejik hale geldi. Türkiye'nin öncülüğünde, Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla 2024 yılında hayata geçirilen Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea), savunma alanındaki iş birliğinin son dönemdeki somut örneklerinden birini oluşturuyor. Türk Hava Kuvvetleri unsurları, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında, Aralık 2023-Mart 2024 döneminde Romanya'da görev yapmıştı. Türkiye ile Romanya arasında, savunma sanayii de önemli bir iş birliği alanı olarak öne çıkmaktadır. Romanya, Türkiye'den "hafif korvet" tedarik etmeyi planlamaktadır. İki ülke; Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Mekanizması, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci ve Karadeniz İşbirliği Teşkilatı dahil olmak üzere çok taraflı platformlar vasıtasıyla bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkı sağlamaya yönelik olarak iş birliğini sürdürüyor. - ANKARA