Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Ankara'ya Resmi Ziyarette Bulunacak

ROMANYA Dışişleri Bakanı Oana Toiu, yarın Ankara'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan'ın Rumen mevkidaşıyla görüşmesinde, Türkiye ile Romanya arasında stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin her alanda gelişmesinden duyulan memnuniyeti ve iki ülke arasındaki güçlü ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin hedeflendiğini dile getirmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Türkiye'nin Romanya'yla bağlantısallığının geliştirilmesine önem verdiğini, bunun bölgesel bağlantısallığın güçlenmesine de katkı sağlayacağını vurgulaması; hem Türkiye-Bulgaristan-Romanya hattında hem de Türkiye'nin geçen nisan ayında stratejik ortağı olduğu Üç Deniz Girişimi platformu üzerinden daha geniş bölgede ulaştırma ve enerji koridorlarının güçlendirilebileceğini dile getireceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Bakan Fidan'ın Romanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile Tatar Türkü soydaşların 2 ülke arasındaki beşeri bağların güçlenmesine katkı sağladığını ifade etmesi bekleniyor. Görüşmelerde Balkanlar ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere, 2 ülkenin bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket etmesinin önemini vurgulayacağı tahmin edilen Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın hakim olmasına öncelik verdiğine, müttefik 2 ülke arasındaki askeri ilişkilerin ve savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin hızla gelişmesinin bölgesel güvenliğe ve NATO'nun caydırıcılığına da katkı sağladığına dikkati çekmesi öngörülüyor.