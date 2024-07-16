Üye Girişi
Haberler

Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu Başkanlığına yeniden seçildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı Roberta Metsola, yeniden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığına seçildi. Metsola, 2,5 yıl daha başkanlık koltuğunda oturacak.

Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı Roberta Metsola, yeniden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığına seçildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AP Genel Kurulu toplandı. Yeni ve 10. yasama döneminin ilk oturumunda AP Başkanlığı için oylama yapıldı. Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı Maltalı Robert Metsola, oylamaya katılan 669 milletvekilinden 562'sinin desteğini alarak bir kez daha AP Başkanı seçildi. Metsola'nın tek rakibi olan sol gruptan eski İspanya Eşitlik Bakanı Irene Montero ise 61 oyda kaldı.

Eski AP Başkanı David Sassoli'nin 11 Ocak 2022'de hayatını kaybetmesinin ardından göreve gelen Metsola, 2,5 yıl daha başkanlık koltuğunda oturacak.

"Güçlü bir Avrupa için güçlü bir Avrupa Parlamentosu'nu savunmaya devam edeceğim"

Metsola oylama öncesi yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki bir adada (Malta) büyüyen bir kadın olarak AB'yi yüksek standartlar, fırsatlar ve sınırsız potansiyele sahip bir yer olarak gördüğünü belirtti. Güçlü liderlik ve değişime liderlik etmekten korkmayan bir parlamento sözü veren 45 yaşındaki Hristiyan Demokrat Siyasetçi, "Zor kararlar almaktan asla çekinmeyeceğim" diye konuştu.

Metsola, seçiminin ardından sosyal medyada yayınladığı açıklamada ise, "Parlamento üyelerinin bana göstermiş oldukları güvenden ötürü minnettarlık ve tevazu duyuyorum. Güçlü bir Avrupa için güçlü bir Avrupa Parlamentosu'nu savunmaya devam edeceğim. Yasama ve siyasetimizin güç kaynağına değişim getirmek ve köprüler kurmak için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyinden tebrik

Metsola'nın bir kez daha göreve seçilmesinin ardından tebrik mesajı yayınlayan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, "Robert Metsola, yeniden Avrupa Parlamentosu Başkanı seçilmenizden ötürü sizi tebrik ederim. Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ile birlikte vatandaşlarımız için daha güçlü bir Avrupa Birliği için çalışmaya devam etmeye kararlıdır" ifadelerine yer verdi.

Leyen'in de yeniden seçilmesi bekleniyor

Avrupa Parlamentosu'nun AB liderlerinin Haziran ayı sonundaki AB Liderler Zirvesi'nde uzlaşı sağlayarak Avrupa Komisyonu Başkanlığına yeniden aday gösterdikleri Ursula von der Leyen'e ilişkin oylamayı ise perşembe günü gerçekleştirmesi bekleniyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Costa olacak

AB liderleri, Haziran ayındaki zirvede Avrupa Konseyi Başkanlığına eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'yı seçmişti. Costa, görevi 1 Aralık itibarıyla mevcut Komisyon Başkanı Charles Michel'den devralacak.

AB liderlerinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yerine aday gösterdikleri Estonya Başbakanı Kaja Kallas ise yıl içerisinde AP'nin Savunma ve Dış İlişkiler Komiteleri tarafından zorlayıcı sorgulamalara tabi tutulacak. - STRASBOURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Parlamento Avrupa Birliği Politika Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

 Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Bakmadan Geçme

YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? YKS hangi bölümler gelir? Han Yunus nerede? Han Yunus nereye bağlı? Han Yunus nasıl yönetiliyor? Rahmi Özkan'ın hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Tercih yapıp yerleşmeyince OBP puanı düşer mi? Tercih yapınca OBP puanı tekrar kullanılır mı? Elias Jelert kimdir? Elias Jelert nereli, kaç yaşında? Elias Jelert Kristensen hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İlahiyat taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Samsun Tekkeköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Temmuz Samsun'da nerede deprem oldu? Luan Peres kimdir? Luan Peres nereli, kaç yaşında? Luan Peres hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? ATT TABAN PUANLARI 2024 | İlk ve Acil Yardım Paramedik Bölümü üniversite kontenjanları ve başarı sıralamaları! EA (eşit ağırlık) Bölümleri neler? Eşit Ağırlık puanıyla hangi bölümler seçilir? Eşit ağırlıkta en iyi bölüm hangisi? YKS CEVAP KAĞIDINI GÖRÜNTÜLEME | YKS cevap anahtarına nasıl bakılır? YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2024 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? Yurt dışı çıkış harcına zam geldi mi? KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR? 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? Sema Çeyrekbaşı kimdir, kaç yaşında? Sema Çeyrekbaşı'nın hastalığı nedir, sağlık durumu ne? KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title