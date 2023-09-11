Robert F. Kennedy Jr., Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde hile iddiasında bulundu

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ve 2024 başkanlık seçimlerine Demokrat Parti'den aday olan Robert F. Kennedy Jr., Demokratik Ulusal Komite'nin (DNC) ön seçime hile karıştırdığını savundu. Kennedy Jr., DNC'nin kuralları değiştirerek seçmenleri haklarından mahrum ettiğini öne sürdü.

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ve 2024 başkanlık seçimlerine Demokrat Parti'den aday olan Robert F. Kennedy Jr. parti içinde adayların belirlenmesinde etkili üst yapı Demokratik Ulusal Komite'nin (DNC) ön seçime hile karıştırdığını savundu.

Kennedy Jr. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Demokratik Ulusal Komite'yi kuralları değiştirmekle eleştirdi.

"DNC, Demokrat parti içinde başka seçeneklere sahip olma veya kimin aday olacağı konusunda seçmenleri haklarından etkili bir şekilde mahrum ediyor." diyen Kennedy Jr. bunu da yeni kurallar koyarak yaptığını öne sürdü.

Kennedy Jr. "Iowa ve New Hampshire'deki ön seçimlere girmiş bir başkan adayının aldığı oylar sonraki eyaletlerde sayılmayacak. Yani, benim bu iki eyalette kazandığım delegeler Başkan Joe Biden'a gidecek." dedi.

DNC içinde otomatik olarak Biden'ı destekleyen süper delegeleri de hesaba katan Kennedy Jr. "Bu duruma göre sadece yüzde 20 kazanmak zorunda olan Biden'ı benim yenebilmem için bütün eyaletlerde yüzde 80 oy almak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kennedy Jr, tarihin bu döneminde birçok Amerikalının demokrasinin bozulduğuna inandığını kaydederek, "Siyasi sistem hileli, gerçekten bir demokrasi yok ve maalesef DNC bunu doğrulayacak adımlar atıyor." ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin ilgili alt komitesi tarafından 21 Temmuz'da düzenlenen "federal devlet kurumlarının silah olarak kullanılması" ve "çevrim içi sansür uygulamaları" konulu oturumda da Kennedy Jr. kendisinin Demokratlar tarafından sansüre maruz kaldığını savunmuştu.