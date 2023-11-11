Rizeli Vatandaşlar Atatürk'ün Ölüm Yıldönümünde Duygularını Paylaştı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında Rizeli vatandaş, "Cumhuriyetin 100. yılını istediğimiz gibi olmasa da kutlamayı başardık. Sevinçliyiz, mutluyuz. Nice 100. yıllara diyoruz. Şimdi de ölüm yıl dönümü var o da bizleri üzüyor. Atatürk bu ülkenin varlığıdır, ben anlamıyorum bu insanlar nasıl Atatürk'ü öğrenememiş bir şey bilmiyor. Mesela Cumhurbaşkanımızı Atatürk yerine koyanlarda oluyor, burası cumhurbaşkanın memleketi ama, ona kimse ulaşamamış bütün dünya ulaşamamış o öyle ebediyette kalacak" dedi.

Rizeli vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde üzüntülerini belirterek, "Atatürk Türkiye değil dünya lideriydi Atatürk Türk milletini kurtaran, hayat veren büyük bir insandı" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Atatürk'ün fikirlerini hatırlamamız gerek bence fikirlerinden çok uzaklaştık. Bence insanların bunları biraz düşünmesi lazım" diye konuştu.

"ATATÜRK BİZİM HER ŞEYİMİZDİR"

-Rizeli vatandaşlar şunları söyledi:

-Dünyada tek lider bundan başka da lider tanımıyorum, gelenler hep cebini doldurdu Atatürk hiç cebini doldurmadı olduğu gibi gitti

-Cumhuriyetin 100. yılını istemediğimiz gibi olmasa da kutlamayı başardık. Sevinçliyiz, mutluyuz nice 100. yıllara diyoruz. Şimdi de ölüm yıl dönümü var o da bizleri üzüyor. Atatürk bu ülkenin varlığıdır, ben anlamıyorum bu insanlar nasıl Atatürk'ü öğrenememiş bir şey bilmiyor. Mesela Cumhurbaşkanımızı Atatürk yerine koyanlarda oluyor, burası cumhurbaşkanın memleketi ama, ona kimse ulaşamamış bütün dünya ulaşamamış o öyle ebediyette kalacak.

-Atatürk Türkiye değil dünya lideriydi Atatürk Türk milletini kurtaran, hayat veren büyük bir insandı.

-Bizi düşmanlardan arındıran Atatürk bizim her şeyimizdir, Atatürk için ölürüz.

-Atatürk ilkelerini benimseyen gençlikteniz o ilkelerle büyüdük. 10 Kasım bugün önemli bir gündür.

-Atatürk'ü çok seviyorum onun yarın bir gösterisi var onun için çok heyecanlıyım.

-Atatürk'ü çok seviyorum, o çok iyi birisi o olmasaydı belki biz şu an olmayacaktık o çok iyi birisi.

-Atatürk'ün fikirlerini hatırlamamız gerek bence fikirlerinden çok uzaklaştık. Bence insanların bunları biraz düşünmesi lazım.

-Atatürk iyi bir insan İstiklal Marşı'nı onun için okuyoruz ne demek isterim, ölmeseydi bizim için uğraşmış, savaşmış etmiş saati de korumuş onu buradaki (göğsündeki) saati korumuş onu. Yani daha ne olsun.

-Yurdumuzu kurduğu için ölüm yıldönümü için orada hazır olacağız. Mükemmel bir insan geleceği gören, hala öldükten sonra aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen hala fikirleri yaşıyor ve onlara geliyoruz.