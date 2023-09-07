Rize Valisi İhsan Selim Baydaş Basın Mensuplarıyla Buluştu

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Baydaş, Rize'deki cinayetler ve kaçak yapılaşmalarla ilgili çalışmalar yapacaklarını belirtti. Ayrıca, milletvekilleriyle iletişim kurmanın sosyal medya üzerinden değil telefonla olduğunu vurguladı.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize Valisi olarak atanan İhsan Selim Baydaş, göreve başlamasının ardından yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Baydaş, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın il koordinasyon toplantısına çağrılmadığı iddiasıyla ilgili "Ben milletvekillerimizle, buradaki idari ve siyasi aktörlerle sosyal medya üzerinden iletişim kurmayı sağlıklı bulmuyorum. Benim telefonum her birinde var, hepsiyle de görüşüyoruz" dedi.

Yeni Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir otelde kahvaltıda bir araya geldi.

"RİZE'DEKİ CİNAYETLERİN FARKINDAYIM"

Bir gazetecinin son aylarda silahlı cinayet ve uyuşturucu olaylarında Rize'de ciddi artış yaşandığı, bunlarla ilgili yeni bir çalışmalarının olup olmayacağı sorusu üzerine Baydaş, şunları söyledi:

"Elbette bağımlılıkla mücadele bir takım silahlı yaralamalar cinayetler ile ilgili meselelerini farkındayım. Ama bütün bunların polisiye tedbirlerle değil eğitimle sporla aşılacağı kanaatindeyim. Sizi bugün o yüzden buraya davet ettim ve aşağıda Birleştiren ve Birleşen Eğitim Hareketi 'MEBİZ' çalıştayı çalışmasını da bu yüzden yapıyoruz aşağıda yapacağımız çalışma sadece bir eğitim öğretim sezonu başlangıç çalışması değil. Tüm bu meselelere çok yönlü bakacağımız bir yol haritası sunacak bize, onu söylemek istiyorum."

"KAÇAK YAPILAŞMALARLA İLGİLİ YOL HARİTASI HAZIRLIYORUZ"

Bir gazetecinin, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın Çamlıhemşin'de kaçak bungalovlar ile yaylalarda kaçak yapılaşma olduğu yönündeki sözlerinin anımsatması üzerine Baydaş, "Hem aşağıdaki eğitim çalıştayı hem de kültür turizmle ilgili yaptığımız çalışmanın neticesinde çıkaracağımız yol haritası bize burada hem de bu belirttiğimiz iki mesele ile ilgili sonuç verecektir diye düşünüyorum" dedi.

"İDARİ VE SİYASİ AKTÖRLERLE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURMAYI SAĞLIKLI BULMUYORUM"

Başka bir gazetecinin, önceki gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşen il koordinasyon toplantısına CHP Rize milletvekili Tahsin Ocaklı'nın çağrılmadığı iddiasını sorması üzerine Baydaş, şu yanıtı verdi:

"Siz sorduğunuz için değiniyorum, ben sonradan farkettim. Bir gazetecimiz tweet atmış. Bu milletvekillerinden randevu alamadığıyla ilgili. Ben CHP il başkanımızı aradım bu mesele ile ilgili, 'bana ulaşamama mesele ilgili probleminiz var mı?' dedim. O bana 'hiçbir sorunumuz yok' dedi. Daha sonrada o arkadaşımıza da ulaştım. Ben milletvekillerimizle buradaki idari ve siyasi aktörlerle sosyal medya üzerinden iletişim kurmayı sağlıklı bulmuyorum. Benim telefonum her birinde var, hepsiyle de görüşüyoruz. Bunun da bir polemik olaraktan gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduğumu da ifade ettim. Zaten o tweet atan arkadaşımızda onu sildi. Böyle bir iletişim problemi olduğu kanaatinde değilim buradaki siyasilerimizle idareci aktörlerimizle iletişimimiz var. Ben bunun böyle şehrin gündeminde suni bir gündem olarak konuşulmasını doğru bulmuyorum. Hem milletvekillerimizle hem siyasi parti temsilcilerimizle cep telefonuyla görüşecek, bir birimizle de irtibatlanacak hukuk oluşturduğumuz kanaati içerisindeyim. Daha sonra oluşan o yanlış anlaşılmanın sebepleri anlaşıldığı için tweet yazan kıymetli hemşerimiz basın temsilcisi o tweetini de sildi ben bunun tekrardan gündeme getirilmesini de doğru bulmuyorum."