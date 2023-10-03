Rize İl Genel Meclisi Başkanı: Samsun-Sarp hızlı tren yolunun güzergahı rantabl değil

Rize İl Genel Meclisi Başkanı Sabit Karafazlı, Samsun-Sarp hızlı tren yolunun kuzey-güney aksı için düşünülen güzergahın rantabl olmadığını ifade ederek "Mevcut yol varken yeni ve pahalı bir maceraya yelken açmanın anlamı yoktur" dedi.

İl Meclis Başkanı Sabit Karafazlı, Samsun-Sarp hızlı tren yolunun kuzey-güney aksı için düşünülen güzergahın rantabl olmadığını dile getirdi. Rize'deki yatırımları sırayla hatırlatarak Ovit Tüneli varken kara yolu ile İyidere'de yapımı devam eden Lojistik Limanı'na ulaşımın Bayburt ve Trabzon'un ardından olmasının kullanışlı bir proje olmadığını kaydeden Karafazlı "İlimize kazandırılan Ovit Tüneli, Rize-Artvin Havaalanı ve Lojistik Liman için Cumhurbaşkanımızın himayelerinde emeği geçen tüm Ulaştırma Bakanlarımıza, Genel Müdürlerimize, Siyasilerimize ve diğer bürokratlarımıza kısaca emeği geçen herkese Rize - Trabzon ayrımı yapmadan çok teşekkür ediyoruz. Fakat Samsun-Sarp hızlı tren yolunun kuzey-güney aksının düşünüldüğü güzergahın hatalı olduğunu, gözden kaçmış olabileceğini ya da projenin Ovit Tünelinden önce yapılmış olabileceğini var sayıyorum. Yoksa böylesine bir bariz hatanın olabileceğini düşünemiyorum. Ovit Tüneli üzerinden direkt İyidere Lojistik Limanına inilmesi gerekirken, Gümüşhane-Bayburt'tan Trabzon'a indirilip sonradan Lojistik Limana ulaşmasının mantığını anlamış değilim. Hangi açıdan değerlendirirseniz değerlendirin rantabl olmadığı ortadadır. Yakında tünelleri ve bağlantı yolları ile tamamlanacak olan Ovit yolu Doğu ve Güneydoğu Anadolu hatta Afrika ülkelerine kadar uzanmaktadır. Mevcut yol varken yeni ve pahalı bir maceraya yelken açmanın anlamı yoktur. Ayrıca Lojistik Limanın olmazsa olmazı tren yoludur. Türkiye'nin en büyük dördüncü limanı olan ve bölgenin lokomotifi olacak olan İyidere Lojistik limanını yok sayamaz, görmezden gelemez ve bay pas yapamazsınız. Bu durum hiçbir saikle açıklanamaz. Bu yanlıştan ya da hatadan dönüleceğini ümit ediyorum" dedi. - RİZE