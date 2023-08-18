Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin Uygulama Noktasını Denetledi

Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, polislerin çalışmalarını yerinde denetlemek için uygulama noktasını ziyaret etti. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalar hakkında bilgi alan Türesin, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için bu tür uygulamalara önem vereceklerini belirtti.

Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, uygulama noktasını ziyaret ederek, polislerin çalışmalarını yerinde denetledi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Murat Türesin göreve başladı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şok uygulamaları yerinde denetleyen Türesin, uygulamalar hakkında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Nazlım ve şube müdürlerinden bilgi aldı. Türesin, "Halkın can ve mal güvenliğini sağlayarak, meydana gelecek her türlü olayların önlenebilmesi için bu tür uygulamalara önem vereceğiz" dedi. - RİZE