Rize'deki Sel İçin 4 Milyon Lira Kaynak Aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'de meydana gelen selin ardından, bölgeye 4 milyon liralık kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rize'de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek Ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize" ifadelerini kullandı. - ANKARA