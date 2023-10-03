Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 2 adet silah imal atölyesi ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Aynı gün Sakarya'da da devam eden operasyonda ise uyuşturucu ve silahlar bulundu.

Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltında alındı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar netisinde 2 Ekim 2023 tarihinde, Ardeşen ilçesinde 4 yayla evi ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde, 2 adet silah imal atölyesi, 20 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 20 adet tabanca şarjörü, 3 adet cep telefonu, 48 adet yarı mamul tetik tertibatı ve 4) adet telsiz, ele geçirildi. Yapılan operayonda yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan aynı gün Sakarya'da devam eden operasyonda, Fındıklı ilçesinde de 1 evde yapılan aramada, 2 adet av tüfeği, 5 gram Esrar Maddesi, 5 sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - RİZE