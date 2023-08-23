Rize'de Elektronik Sigara ve Tütün Operasyonu

Rize İl Emniyet Müdürlüğü, bir işletmeye düzenlediği operasyonda elektronik sigara ve tütün ele geçirdi. Operasyonda 14 adet elektronik sigara, 6 bin 900 adet dolu makaron, 45 bin 600 adet boş makaron, 56 paket kıyılmış tütün ve 334 paket nargile tütünü bulundu. R.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Rize il emniyet müdürlüğü tarafından bir işletmeye yapılan organizasyonda elektronik sigara ve tütün ele geçirildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince R.K. isimli şahsın iş yerine baskın düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada 14 adet elektronik sigara, 6 bin 900 adet dolu makaron, 45 bin 600 adet boş makaron, 56 paket kıyılmış tütün, 334 paket nargile tütünü ele geçirildi. R.K. hakkında ele geçirilen maddeler ile alakalı yasal işlem başlatıldı. - RİZE