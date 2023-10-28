Rize'de Cumhuriyetin 100. Yılı Yürüyüşü Düzenlendi

Rize'de 29 Ekim Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında yüzlerce öğrenci ve vatandaşın katılımıyla bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte 100 metrelik dev Türk bayrağı kortej eşliğinde taşındı.

RİZE'de 29 Ekim Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce öğrenci ve vatandaşın katılımıyla yapılan yürüyüşte 100 metrelik dev Türk bayrağı kortej eşliğinde taşındı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında kentte 'Cumhuriyetin 100'üncü yılı yürüşü' düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunma töreni sonrası başlayan yürüyüşe yüzlerce öğrenci ve vatandaş katıldı. Atatürk anıtının bulunduğu noktadan başlayan yürüyüşte, 100 metrelik Türk bayrağı öğrencilerin ellerinde taşındı. Rize Belediyesi bando takımı marşları eşliği yürüyen kalabalığa fener alayı da eşlik etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanında son bulan yürüyüş sonrası program şiir dinletisi ile devam etti.