Rize'de Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları için 100 metrelik bayrakla yürüyüş gerçekleştirildi.

Her ilde olduğu gibi Rize'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlama programı Rize Valiliği önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından kentte yediden yetmişe herkes kortej yürüyüşüne katıldı. Yoğun kalabalıkla beraber 100 metrelik bayrakla Rize Valiliği önünden kortej yürüyüşüne başlandı. Cumhuriyet caddesi üzerinde vatandaşların katılımıyla başlayan yürüyüş Atatürk caddesine doğru devam etti. Kortej yürüyüşü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında son buldu. - RİZE