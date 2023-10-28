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Rize'de Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları

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Politika Haberleri

Rize'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. 100 metrelik bayrakla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü büyük ilgi gördü.

Rize'de Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları için 100 metrelik bayrakla yürüyüş gerçekleştirildi.

Her ilde olduğu gibi Rize'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlama programı Rize Valiliği önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından kentte yediden yetmişe herkes kortej yürüyüşüne katıldı. Yoğun kalabalıkla beraber 100 metrelik bayrakla Rize Valiliği önünden kortej yürüyüşüne başlandı. Cumhuriyet caddesi üzerinde vatandaşların katılımıyla başlayan yürüyüş Atatürk caddesine doğru devam etti. Kortej yürüyüşü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında son buldu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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