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Rize'de 4 ruhsatsız tabanca ve 3 kilo 643 gram esrar ele geçirildi

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Politika Haberleri

Rize'de gerçekleştirilen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 3 kilo 643 gram esrar ve diğer uyuşturucu madde malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de 4 ruhsatsız tabanca, 3 kilo 643 gram esrar ele geçirilen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 5 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 108 tabanca fişeği, 3 kilo 643 gram esrar, 23 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Politika

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