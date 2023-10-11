Rize'de 4 ruhsatsız tabanca ve 3 kilo 643 gram esrar ele geçirildi
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Rize'de gerçekleştirilen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 3 kilo 643 gram esrar ve diğer uyuşturucu madde malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Rize'de 4 ruhsatsız tabanca, 3 kilo 643 gram esrar ele geçirilen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 5 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 108 tabanca fişeği, 3 kilo 643 gram esrar, 23 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Politika