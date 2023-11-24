Rize'de 17 ruhsatsız tabancanın yakalandığı olayda 1 kişi tutuklandı

Rize'de gerçekleştirilen operasyonda 17 ruhsatsız tabanca ve 19 şarjör ele geçirildi. A.G. tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Rize'de 17 ruhsatsız tabancanın yakalandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca ile 19 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.