Sürgündeki Rıza Pehlevi, İranlılara protestolarını sürdürme çağrısı yaptı

Devrik İran İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, İran rejiminin her şeyin normal olduğunu göstermeye çalıştığını ve yalan söylediğini savunarak, "İran'ın dört bir yanındaki cesur yurttaşlarımdan ulusal sloganlarla öfkelerini haykırmalarını ve protesto seslerinizi yükseltmelerini istiyorum" açıklamasında bulundu.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet aleyhine bir hal alan protesto gösterileri sürerken, Devrik İran İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi göstericilere eylemlere devam etme çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından yeni bir mesaj yayınlayan Pehlevi, İran rejiminin her şeyin normal olduğunu göstermeye çalıştığını ve yalan söylediğini savunarak, "Ali Hamaney ve cani rejimi tarihin çöplüğüne atılana ve suçlular cezalandırılana kadar İran'da hiçbir şey normal değildir" dedi.

Halkı greve davet etti

Tüm İranlıları hafta sonu boyunca protestolarını sürdürmeye davet eden Pehlevi, "İran'ın dört bir yanındaki cesur yurttaşlarımdan ulusal sloganlarla öfkelerini haykırmalarını ve protesto seslerinizi yükseltmelerini istiyorum" dedi. Pehlevi, bu sayede dünyanın İran'ın ulusal devrimine daha fazla destek vereceğini iddia etti. - WASHINGTON