Restoranda düzenlenen silahlı saldırıya 4 gözaltı

Ankara'da bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayda 6 kişi yaralandı ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ankara'da restorandaki silahlı saldırıya 4 gözaltı

ANKARA'da restoranda düzenlenen ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çankaya ilçesindeki Bağcılar Mahallesi'nde 20 Kasım'da silahlı bir grup, restoranda yemek yiyen başka bir gruba silahlı saldırı düzenledi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan S.S. ile birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma kapsamında 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.